Стало известно имя уроженца Узбекистана, подозреваемого по делу о теракте в Стокгольме

В Стокгольме задержаны двое подозреваемых в причастности к террористическому нападению, совершенному 7 апреля. По данным шведской газеты Aftonbladet, на которую ссылается AFP, один из них – 39-летний выходец из Узбекистана, который поддерживал идеи запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство».

В Стокгольме задержаны двое подозреваемых в причастности к террористическому нападению, совершенному 7 апреля. По данным шведской газеты Aftonbladet, на которую ссылается AFP, один из них – 39-летний выходец из Узбекистана, который поддерживал идеи запрещенной в ряде стран террористической группировки «Исламское государство».

Полиция Швеции считает, что один из задержанных был непосредственным исполнителем преступления.

По словам прокурора Ганса Ирмана, полиция подозревает в наезде на толпу в центре Стокгольма 39-летнего уроженца Узбекистана.

По словам представителей шведских спецслужб, он ранее был известен полиции.

8 апреля информационное агентство «Фергана» сообщило о том, что задержанного узбекистанца зовут Рахмат Акилов. Уроженец Самарканда Акилов был искателем убежища в Швеции, однако в статусе беженца ему было отказано миграционными властями страны. Сообщается, что именно Акилов был водителем грузовика, совершившим наезд на пешеходов в центре шведской столицы. Как пишет агентство, Акилова будет один из самых известных адвокатов Швеции – Джоен Эриксон.

Подозреваемого в совершении наезда на толпу в Стокгольме задержали вечером в день атаки, 7 апреля. До полудня вторника, 11 апреля должно быть принято решение об аресте.

Как пишет шведское издание Aftonbladet, 39-летний выходец из Узбекистана жил в окрестностях Стокгольма и работал на стройке. На его странице в Facebook'е обнаружены материалы, пропагандирующие террористическую группировку «Исламское государство».

Также, по сообщению данного издания, на своей странице в соцсети задержанный мужчина ставил «лайки» снимкам, на которых были запечатлены последствия теракта в Бостоне в 2013 году.

Однако близкие задержанного уроженца Узбекистана сообщили полиции, что он никогда не говорил на тему политики или религии. По их словам, он работал и отправлял деньги на родину.

Как пишет издание Aftonbladet, уроженец Узбекистана, задержанный в районе Маршта недалеко от аэропорта Арланда, уже сознался в совершении преступления.

Напомним, что вечером в пятницу угнанный грузовик на скорости около 60 километров в час въехал на пешеходную улицу Дроттнингатан в центре Стокгольма. Он сбил нескольких прохожих, после чего врезался в торговый центр Ahlens.

В результате атаки погибли четыре человека – трое на месте, один скончался в больнице. Из 15 пострадавших девять имеют серьезные травмы.

«Швеция атакована. Все указывает на то, что это был террористический акт», – заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Грузовик, с помощью которого совершили атаку, принадлежал пивоваренной компании Spendrups, представители компании заявили, что ранее в пятницу его угнали.

Жители города несут к месту гибели людей цветы и свечи.

Король Швеции Карл XVI Густав выразил соболезнования родным погибших и пострадавших.

Полиция оцепила здание парламента, а также эвакуировала вокзал в центре Стокгольма. Было остановлено движение метрополитена. Полиция попросила людей избегать поездок в центр города.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт в центре Стокгольма.

В Швеции проживают несколько сотен тысяч мигрантов и беженцев из Узбекистана, которые осуждают теракт в Стокгольме.

Источник: http://rus.ozodlik.org