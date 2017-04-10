Гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте в Стокгольме, общался на форуме ИГИЛ до и после атаки

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, общался по мессенджеру Telegram со сторонниками террористической группировки «Исламское государство» до и после совершения теракта, сообщает шведское издание Expressen.

Гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека, общался по мессенджеру Telegram со сторонниками террористической группировки «Исламское государство» до и после совершения теракта, сообщает шведское издание Expressen.

Общение в чате проходило на русском языке. До совершения теракта Рахмат Акилов спрашивал у последователя ИГИЛ, как сделать бомбу. Позже Акилов сообщает, что «задавил десять человек в Стокгольме».

По данным издания, сообщения были высланы на форуме игиловцев в беседе между Акиловым и таджикистанцем, который зарегистрирован под псевдонимом «Абу Фатима». Разговор проходил через полчаса после нападения.

«Хочу найти большой автомобиль и запустить в толпу», - писал Рахмат Акилов в чате до атаки. Его собеседник отвечает ему: «Не теряй время зря».

По данным Expressen, во время теракта Акилов был ранен. По кровавому следу полиция обнаружила его кровь очень далеко от места событий, в аэропорту Арланд, куда он добрался на поезде от Центрального железнодорожного вокзала.

«Во время допроса Рахмат Акилов сказал, что доволен совершенным. Кроме того, он сказал, что достиг того, чего должен был достичь», - отмечает шведская газета Expressen со ссылкой на свои источники.

Согласно данным Expressen, Рахмат Акилов признался, что это он сидел за рулем грузовика на Дроттниггатан.

По данным шведской газеты Aftonbladet, он также заявил на одном из допросов, что является сторонником «Исламского государства» и действовал по их приказу. «Бомбардировки в Сирии должны быть прекращены», - привел источник газеты слова Акилова, отметив, что террорист назвал теракт «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».

Акилов родился 14 февраля 1978 года в Самарканде.

Напомним, в результате атаки в центре Стокгольма погибли четыре человека: два гражданина Швеции, мужчина из Великобритании и женщина из Бельгии. Десять пострадавших до сих пор находятся в больницах, четверо из них получили серьезные ранения.

Вечером в пятницу, 7 апреля угнанный грузовик на скорости около 60 километров в час въехал на пешеходную улицу Дроттнингатан в центре Стокгольма. Он сбил нескольких прохожих, после чего врезался в торговый центр Ahlens.

Источник: http://ca-news.org