Суд официально объявил о том, что теракт в Стокгольме совершил гражданин Узбекистана

Суд Стокгольма официально объявил, что водителем грузовика, который 7 апреля совершил наезд на людей в центре Стокгольма, является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. В предоставленном адвокату судебном уведомлении говорится, что обвиняемым является 39-летний Рахмат Акилов. Полиция Швеции задержала семь человек, причастных к нападению в Стокгольме.

Суд Стокгольма официально объявил, что водителем грузовика, который 7 апреля совершил наезд на людей в центре Стокгольма, является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов. В предоставленном адвокату судебном уведомлении говорится, что обвиняемым является 39-летний Рахмат Акилов. Полиция Швеции задержала семь человек, причастных к нападению в Стокгольме.

Напомним, что ранее шведская полиция заявила, что один из задержанных является гражданином Узбекистана.

Самаркандец, который находился в бегах

9 апреля шведские СМИ сообщили о том, что нападение в центре Стокгольма совершил 39-летний выходец из Самарканда.

Как сообщило со ссылкой на свой источник интернет-издание Expressen, «на допросе Акилов признал свою вину и сказал, что доволен своим поступком и достиг того, чего хотел».

Глава полиции Швеции Джонас Гайзинг заявил на пресс-конференции 9 апреля, что 39-летний Рахмат Акилов уже более полугода находился в розыске миграционной службы страны:

– Нам известно, что этот человек в 2014 году подавал документы на вид на жительство в Швеции. Однако в июле 2016 года Миграционное агентство Швеции дало ему отказ и вынесло решение о его депортации. Он был предупрежден о том, что в течение четырех недель добровольно должен покинуть территорию страны. Но из-за того, что он не выполнил решение властей, в 2017 году полицию обязали найти и депортировать его из страны, – сказал на пресс-конференции Джонас Гайзинг.

Редакции «Озодлика» известны имя, фамилия и возраст еще одного узбекистанца, задержанного по подозрению в причастности к теракту в Стокгольме.

«Сейчас в аэропорту. Тупик»

10 апреля шведские СМИ обнародовали переписку Рахмата Акилова со сторонниками или членами террористической организации «Исламское государство», которую он вел в Telegram'е.

В своей переписке на русском языке Рахмат Акилов открыто писал о том, каким образом он совершит нападение в центре Стокгольма.

В этих переписках Акилов получал установку о приготовлении бомбы.

Также в своей переписке с членами террористической организации Акилов написал следующее: «Хочу найти грузовик, чтобы завтра вечером совершить наезд на толпу».

Рахмат Акилов после совершения нападения 7 апреля успел написать письмо сторонникам «ИГ».

В своей переписке он сожалеет о том, что в результате наезда грузовика умерло мало людей:

«Плохо, нескольких задавил, машина не туда заехала. Сейчас в аэропорту. Тупик».

Симпатии «такфириста» Аль-Багдади

Как говорит в разговоре с «Озодликом» один из узбекских беженцев, проживающий в Стокгольме, среди узбекистанцев в Швеции Рахмат Акилов был известен, как «такфирист» (Это те, кто обвиняют в неверии мусульман за то, что не является большим куфром или большим ширком – Ред.):

– Этот парень был разведен с женой. Он родом из Самарканда. Сам об этом рассказывал. В центре Стокгольма есть языковой центр, в котором обучают бесплатно. Мы познакомились с ним именно там. Когда мы говорили с ним об исламе, я услышал от него очень много неправильных вещей. Например, о «такфиризме». Он говорил: «Те, кто не читает намаз – кафиры. Мы должны присягнуть Абу Бакру Аль-Багдади (глава террористической организации «ИГ» – Ред.), который выступает против них. Мы должны бороться с кафирами под флагом этого человека», – рассказывает нашему репортеру один из узбекских беженцев, проживающий в Швеции.

По словам главного редактора интернет-издания Eltuz.com Кудрата Бабаджанова, до совершения теракта в Стокгольме Рахмат Акилов активно участвовал в сборе денег для экстремистских группировок в Сирии:

– Люди, которые звонят мне открыто или анонимно, рассказывают о его прежних действиях, связанных с Сирией. По их словам, недавно Акилов вместе парнями из Кавказа участвовал в кампании по сбору денег для боевиков в Сирии. По словам моего источника, свои деньги, заработанные на стройке, Рахмат Акилов отправлял не родственникам в Узбекистан, а боевикам в Сирии, – говорит «Озодлику» журналист Кудрат Бабаджанов, проживающий в Швеции.

По словам узбекской правозащитницы Дилобар Худойбергановой, проживающей в Швеции, после задержания Рахмата Акилова полиция провела рейд в строительной компании, где незаконно работал выходец из Самарканда:

– Полиция провела обыски в строительной компании, где работал Рахмат Акилов. Там они проверили рабочий процесс на стройке и поговорили со свидетелями. Одним словом, сейчас нарушен покой и организаций и людей, которые были связаны с ним, – говорит Дилобар Худойберганова.

Напомним, что 7 апреля в центре шведской столицы водитель на грузовике въехал в толпу пешеходов. В результате наезда погибли 4 человек, еще 15 получили ранения.

Прокурор Швеции Ганс Ирман объявил о задержании мужчины, управлявшего грузовиком.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом.

Шведская полиция заявила, что водитель грузовика, въехавшего в толпу людей и универмаг в Стокгольме, был сторонником «ИГ».

Шведская служба безопасности получила данные об узбекистанце Рахмате Акилове еще в прошлом году, но приняла решение, что он не имеет отношения к экстремизму.

Источник: http://rus.ozodlik.org