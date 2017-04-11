Узбеки в Швеции провели акцию солидарности, осуждая теракт в Стокгольме

Несколько узбекистанцев, получившие убежище в Швеции, провели 9 апреля акцию солидарности в городе Эстергётланд, который расположен на юго-востоке страны.Как сообщили «Озодлику» организаторы акции, узбекистанцы вышли на пикет, осуждая теракт, произошедший 7 апреля в шведской столице. Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов заявил на допросе, что является сторонником «Исламского государства» и совершил преступление по приказу экстремистской организации.

Несколько узбекистанцев, получившие убежище в Швеции, провели 9 апреля акцию солидарности в городе Эстергётланд, который расположен на юго-востоке страны.Как сообщили «Озодлику» организаторы акции, узбекистанцы вышли на пикет, осуждая теракт, произошедший 7 апреля в шведской столице. Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана Рахмат Акилов заявил на допросе, что является сторонником «Исламского государства» и совершил преступление по приказу экстремистской организации.

В минувшее воскресенье в Стокгольме прошла массовая акция, названная «манифестацией любви».

В центре города, в нескольких стах метрах от места теракта, собрались тысячи горожан. Участники манифестации почтили память погибших минутой молчания.

В акции также приняли участие узбекистанцы, получившие убежище в Швеции.

В Швеции проживает несколько тысяч выходцев из Узбекистана. Все они осуждают теракт в центре Стокгольма.

По официальным данным, в Швеции проживет около 4 тысяч выходцев из Узбекистана.

Полиция Швеции задержала шесть человек по делу о теракте в Стокгольме.

Один из них – 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который заявил на допросе, что является сторонником «Исламского государства» и совершил нападение по приказу экстремистов. Уроженец Самарканда Акилов был искателем убежища в Швеции, однако в статусе беженца ему было отказано миграционными властями страны. Он скрывался от полиции.

Сообщается, что именно Акилов был водителем грузовика, совершившим наезд на пешеходов в центре шведской столицы.

Полиция сообщила, что на севере Швеции был задержан еще один человек, который подозревается в совершении теракта в Стокгольме 7 апреля. Однако данные о нем пока не разглашаются.

Напомним, что 7 апреля в центре шведской столицы водитель на грузовике въехал в толпу пешеходов. В результате наезда погибли 4 человек, еще 15 получили ранения.

Жертвами атаки в Стокгольме стали двое граждан Швеции, один гражданин Бельгии и двое граждан Великобритании. Десять человек, которые пострадали от наезда грузовика в центре Стокгольма, все еще находятся в больнице, состояние четверых оценивается как крайне тяжелое.

Источник: http://rus.ozodlik.org