Подлежащие экстрадиции 137 узбекистанцев скрываются от шведской полиции

11 апреля суд Стокгольма принял решение об аресте въехавшего на грузовике в толпу 39-летнего уроженца Узбекистана Рахмата Акилова сроком на один месяц. Между тем власти сообщили о том, что на территории Швеции находятся еще 137 узбекистанцев, которые подлежат экстрадиции из страны.

11 апреля суд Стокгольма принял решение об аресте въехавшего на грузовике в толпу 39-летнего уроженца Узбекистана Рахмата Акилова сроком на один месяц. Между тем власти сообщили о том, что на территории Швеции находятся еще 137 узбекистанцев, которые подлежат экстрадиции из страны.

По решению суда, задержанный также должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Комментируя решение суда, адвокат Йохан Эриксон заявил, что «Рахмат Акилов сознался в совершении террористического преступления, и поэтому останется под арестом».

Напомним, что во второй половине дня 7 апреля грузовик, которым управлял Акилов, врезался в группу людей в центре Стокгольма. В результате погибли 4 человека, в том числе 11-летняя девочка. Еще 15 человек получили ранения.

Хотя девять из 15 раненых еще остаются в больнице.

Спустя несколько часов после нападения, полиции удалось задержать Рахмата Акилова.

Наезд грузовика в Стокгольме признали терактом, после которого в Соллентуне, Варберге, Сольне и Кунгсхольмене были проведены рейды. Шведская полиция задержала 7 человек по подозрению в причастности к нападению в Стокгольме.

Однако позже пятеро из семи задержанных были отпущены.

Как заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, на территории страны находятся 137 человек, которые подлежат экстрадиции в Узбекистан. По его словам, все эти лица находятся в бегах.

Об этом шведский политик написал в Twitter'е. Карл Бильдт назвал данное положение «очень проблематичным».

В минувший понедельник Рахмат Акилов заявил, что хочет видеть в роли своего адвоката мусульманина-суннита. Но судья отказал ему в этом.

По данным шведской полиции, 39-летний выходец из Самарканда Рахмат Акилов приехал в Швецию в 2014 году, он просил предоставить ему политическое убежище, но в июне 2016 года миграционные власти страны ответили ему отказом.

16 декабря 2016 года миграционная служба Швеции предоставила Акилову четыре недели для того, чтобы он добровольно покинул территорию страны.

Но после того, как Акилов скрылся, миграционная служба передала его дело в полицию.

Репортеру «Озодлика» удалось выяснить, что в последние месяцы Рахмат Акилов не проживал по тому адресу в Стокгольме, где изначально был зарегистрирован.

Источник: http://rus.ozodlik.org