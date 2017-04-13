Исполнитель теракта в Стокгольме был объявлен Узбекистаном в международный розыск

Выходец из Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма, в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов. Об этом агентству Reuters сообщили источники в службах безопасности Узбекистана.

Выходец из Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма, в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне исламистов. Об этом агентству Reuters сообщили источники в службах безопасности Узбекистана.

По данным собеседников агентства, задержанный Рахмат Акилов – этнический таджик. После переезда в Швецию он попал под влияние экстремистской группировки «Исламское государство». Его задержали на турецко-сирийской границе и депортировали в Швецию в связи с тем, что у него там был статус беженца.

В феврале этого года узбекские правоохранительные органы объявили Акилова в международный розыск по обвинению в религиозном экстремизме.

По данным собеседников шведского радио Ekot, Акилов не был религиозным человеком, но посещал подпольную мечеть в пригороде шведской столицы. Там он, вероятно, общался с приверженцами группировки «Исламское государство».

7 апреля грузовик въехал в толпу на главной пешеходной улице Стокгольма. Жертвами теракта стали четыре человека, еще 15 получили ранения. По делу о нападении задержаны двое подозреваемых, выходец из Узбекистана Акилов находился за рулем грузовика.

Источник: http://ca-news.org