Узбекистан заявил о связи подозреваемого в теракте в Швеции с ИГИЛ

Подозреваемый в теракте в Стокгольме Рахмат Акилов был связан с запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на пресс-конференции, передает Reuters.

Подозреваемый в теракте в Стокгольме Рахмат Акилов был связан с запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на пресс-конференции, передает Reuters.

По его словам, Акилова завербовали после его переезда в Швецию в 2014 году.

«В 2014 году Рахмат Акилов выехал в Стокгольм, где работал на строительных объектах. В период пребывания за границей по сети интернет был завербован эмиссарами международной террористической организации «Исламское государство», — сказал Камилов.

Узбекистан передал информацию о начатом расследовании против Акилова одному из западных партнеров. Камилов отказался назвать, какому государству были переданы эти данные.

«По информации, которая у нас есть, он активно призывал своих соотечественников к поездкам в Сирию, чтобы воевать на стороне «Исламского государства», — сказал Камилов.

Ранее СМИ сообщили, что власти Узбекистана отправили Рахмата Акилова в розыск по подозрению в религиозном экстремизме.

Грузовик наехал на людей у торгового центра Ahlens Mall в Стокгольме 7 апреля. Торговый центр расположен главной пешеходной улице города — Дроттнинггатан. Власти страны признали, что это был теракт. В результате погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

Акилова задержали спустя несколько часов после нападения. Издание Expressen писало, что в ноябре 2014 года он подал прошение об убежище, однако в 2016 году на него последовал отказ. В суде Акилов признал свою вину.

После теракта шведская газета Aftonbladet со ссылкой на источники писала, что Акилов действовал по «приказу» ИГИЛ. По данным издания, молодой человек сам признался в этом во время одного из допросов. Он заявил, что теракт стал «бомбежкой в ответ на бомбежку его страны».

Источник:http://news.tj/ru