Проповедь в санатории привела имама в суд

В этом месяце имам-хатиб мечети «Саиджалолходжа» в селе «Чодак» в Папском районе Наманганской области Узбекистана Ахмаджон Эшматов в этом месяце был привлечен к суду. Об этом сообщают местные СМИ в Узбекистане.

В этом месяце имам-хатиб мечети «Саиджалолходжа» в селе «Чодак» в Папском районе Наманганской области Узбекистана Ахмаджон Эшматов в этом месяце был привлечен к суду. Об этом сообщают местные СМИ в Узбекистане.

Сообщается, что 44-летний имам читал проповедь о законах шариата отдыхающим в санатории «Чаткал», которое относится к Федерации профсоюзов Узбекистана.

В результате, имаму, который занимался религиозной проповедью без разрешения и лицензии, было выдвинуто обвинение по статье 241 («Нарушение порядка преподавания религиозных вероучений») Кодекса Узбекистана об административных правонарушениях. Решением суда Папского района Ахмаджон Эшматов был привлечен к штрафу в размере 10 минимальных заработных плат.

По данным местных СМИ, сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана предупредили имама о том, что в случае, если он продолжит подобную деятельность, то будет привлечен к уголовной ответственности.

В Узбекистане запрещено ведение религиозной пропаганды без специального религиозного образования и разрешения Духовного управления мусульман республики.

Источник: http://rus.ozodlik.org