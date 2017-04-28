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В составе Талибана воюют более 2 тысяч наших граждан28.04.2017 | Новости
Начальник Генштаба Узбекистана Шавкат Норматов считает целесообразным "активнее подключать к урегулированию в Афганистане мировые державы при центральной роли ООН. В составе движения "Талибан" в Афганистане действуют не менее двух тысяч выходцев из Центральной Азии, заявил первый замминистра обороны — начальник Генштаба Узбекистана Шавкат Норматов на Московской конференции по международной безопасности.
Начальник Генштаба Узбекистана Шавкат Норматов считает целесообразным "активнее подключать к урегулированию в Афганистане мировые державы при центральной роли ООН.
В составе движения "Талибан" в Афганистане действуют не менее двух тысяч выходцев из Центральной Азии, заявил первый замминистра обороны — начальник Генштаба Узбекистана Шавкат Норматов на Московской конференции по международной безопасности. Он указал, что главной дестабилизирующей силой в Афганистане, по мнению узбекских военных, является движение "Талибан". Он подчеркнул, что Узбекистан поддерживает инициативу Москвы по расширению переговорного процесса по урегулированию в Афганистане. "Узбекская сторона готова поддержать российскую инициативу касательно расширения участников переговорного процесса, что может сыграть позитивную роль в урегулировании афганского кризиса", — сказал Норматов. По его словам, "этот вариант подразумевает начало формирования новой модели межгосударственного сотрудничества в регионе, который предполагает схожесть или совпадение стратегических интересов как самих центральноазиатских стран, так и ряда других государств". Он также отметил, что в Узбекистане полагают целесообразным "активнее подключать к урегулированию в Афганистане мировые державы при центральной роли ООН".
Источник: http://kazislam.kz/ru
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