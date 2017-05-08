В Самарканде прошло одновременное бракосочетание сразу 20 пар

В зале торжеств "Диёра" в Самарканде при участии близких и родных, общественности области торжественно проведены свадьбы двадцати молодых пар, сообщает агентство Uza. uz.

В зале торжеств "Диёра" в Самарканде при участии близких и родных, общественности области торжественно проведены свадьбы двадцати молодых пар, сообщает агентство Uza. uz.

На свадьбе, организованной Федерацией профсоюзов Узбекистана совместно с Самаркандским областным хокимиятом под девизом "Внимание Президента - в благотворительных мероприятиях", руководители государственных и общественных организаций, деятели культуры и искусства, почтенные аксакалы поздравили молодых, пожелали им счастья и успехов в семейной жизни.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Узбекистана Г.Хамидов и другие отметили, что под руководством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева уделяется особое внимание защите интересов человека, улучшению жизненных условий всех слоев населения, особенно семей, нуждающихся в социальной защите, их материальной и моральной поддержке. Отмечалось, что проводимые по всей стране такие свадебные мероприятия подарили многим семьям радость и счастье, решили многие их проблемы.

Накануне свадеб при содействии местных хокимиятов и общественных организаций были отремонтированы дома, в которых будут жить молодожены. Безработные женихи и невесты трудоустроены. Были предоставлены льготы для прохождения ими медицинского обследования и регистрации брака.

Новобрачные, приехавшие из районов и городов области, посетили место упокоения Первого президента страны Ислама Каримова в комплексе Хазрати Хизр в Самарканде. Была прочитана поминальная молитва. Также была организована экскурсия по городу.

"Не ожидал, что наша свадьба пройдет так торжественно, - говорит Ориф Эргашев из махалли "Чимбой" Пастдаргомского района. - Меня и мою супругу Фарогатхон переполняют чувства волнения и радости. Сегодняшний день навсегда запомнится нам как самый счастливый в нашей жизни. Мы безмерно благодарны руководителю нашей страны, правительству, всем щедрым людям за такое внимание и заботу".

На свадебном мероприятии новым семьям были торжественно переданы подарки президента - мебельные гарнитуры.

Особый дух мероприятию придали выступления известных артистов из столицы и Самарканда.

Источник: http://ca-news.org