Предполагаемый исполнитель теракта в Стокгольме гражданин Узбекистана назван психически здоровым

Выходец из Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма, не страдал психическим расстройством. Об этом свидетельствуют результаты судебной медицинской экспертизы, сообщает в среду шведский телеканал SVT.

Выходец из Узбекистана, подозреваемый в совершении теракта в центре Стокгольма, не страдал психическим расстройством. Об этом свидетельствуют результаты судебной медицинской экспертизы, сообщает в среду шведский телеканал SVT.

Заключение психиатров было в среду представлено в Стокгольмский окружной суд.

В пятницу 7 апреля грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт.

Задержанный Рахмат Акилов – этнический таджик. После переезда в Швецию он попал под влияние экстремистской группировки «Исламское государство». Его задержали на турецко-сирийской границе и депортировали в Швецию в связи с тем, что у него там был статус беженца.

В феврале этого года узбекские правоохранительные органы объявили Акилова в международный розыск по обвинению в религиозном экстремизме.

Источник: http://ca-news.org