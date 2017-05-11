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Республика Узбекистан

Генпрокуратура Турции попросила 40 пожизненных заключений для стамбульского стрелка

11.05.2017 | Новости

40 пожизненных заключений и дополнительно 2397лет тюрьмы грозит выходцу из Узбекистана Абдулкадыру Машарипову, напавшему в новогоднюю ночь на стамбульский ночной клуб «Reina».

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

40 пожизненных заключений и дополнительно 2397лет тюрьмы грозит выходцу из Узбекистана Абдулкадыру Машарипову, напавшему в новогоднюю ночь на стамбульский ночной клуб «Reina».

Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Сообщается, что его супругу, которую турецкие власти подозревают в помощи террористу, предлагается осудить на такой же бесконечно долгий срок.

Абдулкадыр Машарипов был задержан спустя несколько дней после нападения в стамбульском районе Эсеньюрт.

Ему предъявлены обвинения в «посягательстве на конституционный строй», «в террористической деятельности», «в совершении множества убийств», «в попытке совершения убийств», а также «в незаконном владении оружием».

Дата вынесения приговора Абдулкадыру Машарипову пока неизвестна.

Абдулкадир Машарипов расстрелял в ночном клубе «Reina» 40 человек. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в ряде стран террористическая группировка «Исламское Государство».

Источник: https://rus.ozodlik.org

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