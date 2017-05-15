Правозащитники Узбекистана встревожены положением осужденных по религиозным мотивам

Положение осужденных по религиозным мотивам в тюрьмах Узбекистана остается наиболее тяжелым, сообщил 12 мая журналистам председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

По данным его организации, трое братьев Мирзаевых были подвержены пыткам, в отношении них применены необоснованные обвинения по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») Уголовного кодекса Узбекистана.

Положение осужденных по религиозным мотивам в тюрьмах Узбекистана остается наиболее тяжелым, сообщил 12 мая журналистам председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

По данным его организации, трое братьев Мирзаевых были подвержены пыткам, в отношении них применены необоснованные обвинения по статье 221 («Неповиновение законным требованиям администрации учреждения по исполнению наказания») Уголовного кодекса Узбекистана.

Так, Абдукарим Мирзаев в феврале 2009 года был осужден на 8 лет по обвинению в посягательстве на конституционный строй; создании, руководстве, участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях. В январе 2017 года, за месяц до окончания срока, в отношении Абдукарима возбудили дело по статье 221 УК РУ за то, что он не подстригся должным образом. Суд приговорил его еще к трем годам лишения свободы.

Ахмадилло Мирзаев 18 мая 2006 года был приговорен к 5-ти годам лишения свободы. В декабре 2009 года, когда до отбытия срока наказания оставалось 4 месяца, на него было заведено новое уголовное дело и он был приговорен к 6 годам лишения свободы. 6 января 2017 года, за месяц до окончания второго срока наказания, на Мирзаева снова завели уголовное дело по статье 221 (за неубранную постель) и в судебном порядке добавили еще 4 года и 7 месяцев.

Абдувохид Мирзаев в 2006 году повторно был осужден на 11 лет лишения свободы. В апреле 2017 года срок заключения его истек, но близким родственникам ничего неизвестно о месте его содержания.

Источник: https://rus.ozodi.org