Гражданин Узбекистана, осуществивший теракт в Стокгольме, мог быть связан с терактом в Петербурге, - СМИ

Признавшийся в совершении террористического акта в Стокгольме гражданин Узбекистана мог быть связан с группировкой, которую подозревают в организации теракта в Петербурге. Такой вывод сделали шведские журналисты, изучившие связи террориста в социальных сетях. Оба теракта также объединяет то, что никто так и не взял на себя ответственность за эти атаки, сообщают российские СМИ.

По данным журналистов «Шведского радио», совершивший атаку в Стокгольме гражданин Узбекистана, возможно, связан с группировкой, подозреваемой в организации взрыва в питерском метро.

К такому выводу авторы расследования пришли, изучив связи террориста в соцсетях. Отмечается, что оба теракта также схожи тем, что ни одна из экстремистских организаций так и не взяла на себя ответственность.

Напомним, стокгольмский теракт произошёл 7 апреля, грузовик сбил людей на центральной пешеходной улице города. Погибли пять человек. Задержанный по подозрению в совершении преступления 39-летний Рахмат Акилов признался в содеянном.

Теракт в Петербурге произошёл 3 апреля. Взрыв прогремел в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, не считая смертника.

Источник: http://ca-news.org