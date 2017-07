Каким образом украденный из бухарского мавзолея древний артефакт оказался в Лондоне – остается загадкой 16 июля британская газета The Guardian опубликовала статью под заголовком «Музей Британии поможет вернуть украденный артефакт в Узбекистан». Статья посвящена тайному «путешествию» древнего фрагмента фасада средневекового мавзолея Чашмаи-Аюб, расположенного в Бухарской области республики. Плитка бирюзового цвета высотой в полметра с каллиграфической надписью на арабском языке, внесенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, бесследно исчезла в 2014 году. Власти Узбекистана до сих пор не сообщили о том, было ли заведено уголовное дело по факту кражи исторического фрагмента и пытались ли соответствующие органы внести плитку с 800-летней историей в список украденных артефактов. Спустя три года после того, как плитка была отклеена из верхней части портала мавзолея XII века и утеряна безвозвратно, ее выставили на продажу в лондонской галерее Mayfair. Как пишет британское издание The Guardian, украденный артефакт «в хороших намерениях» купил владелец галереи Simon Ray Саймон Рэй, занимающийся коллекционированием произведений искусства из Индии, а также произведений классического исламского искусства. Недавно посетивший Бухару профессор Оксфордского университета Джеймс Аллен обнаружил изображение плитки в каталоге галереи Саймона Рэя. Британский профессор, специализирующийся на исследовании исламской культуры, сразу же предупредил Саймона Рэя о том, что плитка, приведенная в каталоге его галереии, была украдена из мавзолея в Узбекистане. После этого, как пишет The Guardian, Рэй связался с Британским музеем и заявил о своем желании немедленно вернуть артефакт музею. Доктор Сент-Джон Симпсон, старший куратор Британского музея, назвал переданный посольству Узбекистана в Лондоне древний артефакт «одним из самых лучших, самых красивых, больших… ранних датированных надписей глазурованной плитки из мавзолея в Центральной Азии». Длина бирюзовой плитки, украденной со входа в мавзолей Чашмаи-Аюб в городе Вабкенте Бухарской области, составляет 52,5 сантиметров, ширина – 30,5 сантиметров. В плитке, на которой изображены лепестки, имеется надпись «в 605 лет». А это приходится на 1208-09 годы до нашей эры. Как пишет The Guardian, украденный из мавзолея в Вабкенте артефакт хранился несколько лет в одной из частных коллекций в Германии. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, искренне поблагодаривший «за благородство» Саймона Рэя и Британский музей, обещал, что правительство в скором времени отреставрирует мавзолей Чашмаи-Аюб и вернет украденный артефакт на прежнее место. По предположениям, кусок плитки со входа в мавзолей Чашмаи-Аюб был вывезен из Узбекистана в Европу контрабандой через таможню. Старший куратор Британского музея доктор Сент-Джон Симпсон не скрывает, что был шокирован тем, как в мирном Узбекистане воры смогли вырезать плитку с исторического места, внесенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. «Несмотря на то, что в стране существует устойчивое правительство, и это место постоянно посещают туристы, воры каким-то образом смогли снять плитку с 10-метровой высоты. Бесстрашие этих воров просто пугает человека. В настоящее время правительство Узбекистана совместно с посольством Великобритании в Ташкенте и Национальным агентством по противодействию преступности планирует обучать сотрудников правоохранительных органов и работников музеев распознавать контрабанду произведений искусства. Это свидетельствует о том, что власти Узбекистана воспринимают этот вопрос достаточно серьезно», – сказал в интервью The Guardian старший куратор Британского музея доктор Сент-Джон Симпсон. Стоит отметить, что во время вывоза из Узбекистана предметов, представляющих историческую, художественную, научную или иную культурную ценность, рядовой гражданин проходит ряд проверок. В данном процессе принимают участие не только специалисты Министерства культуры, но и офицеры Службы национальной безопасности (СНБ). Как пишет The Guardian, древний артефакт с 800-летней историей, украденный из мавзолея в Вабкенте и тайным образом вывезенный Лондон, на этой неделе будет возвращен в Ташкент. Источник: https://rus.ozodlik.org Цитировать | | Код для блога/форума/сайта Каким образом украденный из бухарского мавзолея древний артефакт оказался в Лондоне – остается загадкой

