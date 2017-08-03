Реформы в Узбекистане: удлинен срок школьного образования

Изменения в сфере государственного образования Узбекистана - это результат провала предыдущей реформы, разочаровшей и обеспокоившей родителей и детей.

Недавно назначенный заместитель министра государственного образования Алишер Садуллаев будет отвечать за переход от девятилетней системы начальных и средних школ к 11-летней.

Двадцатидвухлетний Садуллаев - самый молодой член кабинета министров в истории Узбекистана, будет реализовывать решение правительства от 5 июля о переходе на 11-летнюю систему.

«В 2009 году в Узбекистане было принято решение ввести 12-летнее обязательное среднее образование вместо 11-летнего, - сказала «Каравансараю» преподаватель одной из ташкентских школ Надежда Орехова. - Оно подразумевает собой 9 лет в школе и 3 года в профессиональном колледже или лицее».

Эта система имела свои недостатки, сказала она.

«Качество образования в колледжах было низким, а в самом трудном подростковом возрасте дети подвергались стрессу из-за смены коллектива», - сказала она.

Начиная с 2017-2018 учебного года, у выпускников 9 класса будет выбор: либо оставаться в средней школе еще два года, либо поступать в трехлетний профессиональный колледж или академический лицей, сообщает в своем заявлении от 5 июля Министерство народного образования.

Те, кто поступает в университет, могут подавать документы в конце 11 лет обучения.

Споры были вызваны насильственным инцидентом

Шокирующий инцидент в мае заставил многих узбекистанцев задуматься над эффективностью системы 9 + 3.

В медицинском колледже имени Боровского в Ташкенте группа студентов избила своего сокурсника Джасурбека Ибрагимова, который месяцем позже скончался от нанесенных побоев.

После трагедии, которая, по мнению многих, свидетельствовала о последствиях попадания слишком молодых учеников в незнакомую среду, официальные лица проявили решимость бороться с насилием среди молодежи.

Одним из решений было вернуться к предыдущей системе, позволяя детям из одного и того же района оставаться вместе в течение 11 лет.

«В старших классах дети формируются как личности, сплачиваются в команде. Именно в этот период их нельзя отлучать от адаптированной, привычной для них среды», - сказал президент Шавкат Мирзиеёв 16 июня во время посещения школы №78 в городе Ташкенте.

Преподаватели и студенты поддерживают решение

«Возвращения одиннадцати классов все родители и дети ждали с нетерпением», - отметила Орехова.

При 11-классном образовании учебный процесс не прерывается, и дети смогут подготовиться намного лучше и глубже, прогнозирует она.

«При 11-летнем образовании ребенок не меняет среду и коллектив, и мне, как родителю, намного проще его контролировать, не нужно беспокоиться о том, как он адаптируется в новом коллективе», - сказала жительница Ташкента Нонна Хуршудова.

Возможность пребывания детей в одной и той же системе в течение 11 лет намного лучше, чем включение их в профессиональные колледжи через 9 лет, утверждает учительница средней школы Ташкента Светлана Тен.

«Это очень важно для развития тех детей, которые будут заниматься в будущем фундаментальными науками, будут развивать теоретические дисциплины», - сказала она в интервью «Каравансараю».

«Я бы не хотел учиться в колледже, так как в моей школе учатся все друзья из моего района. В колледже же собираются ребята со всего города, и я очень не хотел переходить в новый коллектив, я опасаюсь конфликтов», - сказал ученик 9-го класса из Ташкента Бахтиер Дехканов.

Источник: http://central.asia-news.com/ru