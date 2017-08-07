Вместо трех снесенных базаров в Бухаре появится «ремесленный кластер»

Около месяца назад в исторической части Бухары были снесены сразу три рынка, прилегающих к соборной мечети Калян: ковровый, мебельный и рынок золотых изделий, а также торговые лавки между ними. Все они были построены в советское время и исправно служили в течение нескольких десятилетий.

Как оказалось, на этом же месте по обеим сторонам улицы возникнет новый базар, или, как сообщали некоторые издания, «первый в стране ремесленный кластер», с магазинами, которым надлежит стать гораздо красивее и удобнее, чем прежде, и более естественно вписываться в общий архитектурный ансамбль.

По сведениям информагентства Спутник, на этой территории планируется построить квартал ремесленников и крытый рынок, состоящий из двухэтажных домов с традиционными ремесленными мастерскими и лавками, где будут продаваться сувениры, золотошвейные изделия, книжная продукция, овощи и фрукты, сладости и другие востребованные туристами товары.

Инициатором проекта выступили акционерно-коммерческий банк «Асака», Госкомтуризма и хокимият Бухарской области. Главным финансовым донором должен был стать банк «Асака». К проектированию и строительству объектов предполагалось привлечь местных архитекторов и мастеров, имеющих опыт возведения аналогичных объектов в духе традиций национального зодчества.

Тем не менее, повод для беспокойства есть. В последние годы древние города Узбекистана приобретают отчетливо «попсовый» вид. Например, исторический центр Бухары застраивается гостиницами, вытесняющими здания, сформировавшие ёе традиционный узнаваемый вид.

Местные же власти, видимо, полагая, что все объекты старины необходимо приукрасить, пытаются это сделать по-своему. Так, на Ляби Хаузе зачем-то установили цементных верблюдов, а на многовековых деревьях устроили «украшающие» их аистиные гнезда из пластмассы и жести, в надежде, что это очень понравится иностранным любителям старины.

Пластмассовое гнездо аиста недавно было установлено даже на верхушке мавзолея Чашма-Аюб, являющегося одной из главных достопримечательностей Бухары...