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Республика Узбекистан

73 ветеранов войны из Узбекистана бесплатно отправляют на хадж

12.08.2017 | Новости

Отправка паломников осуществляется при содействии фонда "Нуроний", Комитета по делам религий при Кабинете Министров Республика Узбекистан, а также махаллинских комитетов. 

Все затраты, связанные с организацией паломничества, осуществляются за счет выделенных Президентом средств. Ветераны выразили глубокую признательность Президенту, оказывающего почет участникам ВОВ, и сказали, что всегда молятся за мир в нашей стране и за здоровье главы государства. Отметим, что по состоянию на 1 мая 2017 года в Узбекистане проживает 1615 участников Великой Отечественной войны.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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