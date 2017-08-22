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Республика Узбекистан

Главе МИД Узбекистана переданы копии рукописи Бабура из Национального музея Индии

22.08.2017 | Новости

В рамкаx официального визита 21 августа делегация Узбекистана во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым в г.Дели посетила Национальный музей Индии.

Музей является главной историко-художественной сокровищницей страны, располагающей богатейшей коллекцией предметов старины, археологических ценностей древнейших цивилизаций, а также экспонатов культуры и этнического многообразия, сообщила пресс-служба МИДа.

В настоящее время в музее хранится свыше 200 тысяч произведений искусства индийского и зарубежного происхождения.

Гости были ознакомлены со специальной галереей, посвященной предметам Центральной Азии, в основном связанным с эпохой Бабуридов.

В рамках выполнения поручения главы государства по возвращению на родину артефактов исторического и культурного наследия узбекского народа Посольством Узбекистана был согласован с индийской стороной вопрос об официальной передаче узбекской стороне копий хранящихся в Национальном музее рукописи Захриддина Мухаммада Бабура «Диван-и-Бабур», которая датируется 1528 годом и содержит написанные самим поэтом рубаи, и миниатюры «Свадебная церемония принца Дары Шикоха» 1640 года.

После знакомства с экспозицией Генеральный директор Национального музея Индии Будха Рашми Мани официально вручил узбекской делегации указанные копии рукописи и миниатюры, которые будут переданы Государственному музею истории Узбекистана.

 

Источник: http://ca-news.org

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