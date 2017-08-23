В Турции допрашивают экс-советника Ислама Каримова

73-летний Анвар Алтайли, который в 1991-1993 годах работал советником ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова, был задержан в своем доме в турецком городе Манавгат. Как сообщили «Озодлику» родственники Алтайли, экс-советника Каримова увезли на допрос в Анкару в связи с подозрениями о его причастности к организации ФЕТО, руководителем которой является исламский авторитет Фетуллах Гюлен. В Турции организация ФЕТО признана террористической.

Экс-советника Каримова обвинили в связях с ФЕТО

В беседе с «Озодликом» проживающий в Германии родственник Анвара Алтайли сообщил о том, что турецкие правоохранительные органы обвинили Алтайли в том, что он якобы помог турецким прокурорам, связанным с организацией ФЕТО, покинуть страну.

Юрист из Стамбула, который был близко знаком с Анваром Алтайли, согласился на условиях анонимности пообщаться с репортером «Озодлика». Он говорит, что выдвинутые турецкой стороной обвинения против Алтайли являются «всего лишь пустыми утверждениями».

По словам юриста, в 1991-1993 годах он вместе с Анваром Алтайли работал в Узбекистане. Собеседник говорит, что Алтайли внес свой вклад при создании Национальной авиакомпани «Узбекистон хаво йуллари», и консультировал руководство страны в процессе перехода к рыночной экономике.

Анвар Алтайли – единственный узбек в системе безопасности Турции

Шакир Алтайли, отец Анвара Алтайли, жил в селе «Чодак» Наманганской области. Он являлся одним из представителей узбекской интеллигенции, который после преследований советской власти был вынужден сначала бежать в Афганистан, а оттуда уже в Турцию.

Анвар Алтайли родился в 1944 году в Джейханском районе тцрецкого города Адана. Он является выпускником юридического факультета Государственного университета в Анкаре.

В биографии Анвара Алтайли, опубликованной в Википедии, говорится, что с 1968 года по 1973 год он работал советологом в Национальной разведывательной организации (Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT – спецслужба Турции – Ред.).

До обретения Узбекистаном независимости Анвар Алтайли посещал Советский Союз. О своих впечатлениях от этой поездки он написал в своей книге «90 дней в стране пленных тюрков» (Esir Türk İllerinde 90 Gün).

В 1991-1993 годах Алтайли работал советником тогдашнего президента Узбекистана Ислама Каримова. Как вспоминает в беседе с репортером «Озодлика» Анвармирзо Хусаинов, который в те годы работал ведущим консультантом в Администрации президента Каримова, Алтайли не только консультировал руководство страны по вопросу перехода Узбекистана на рельсы рыночной экономики, но и помог властям провести курултай (съезд) организации проживающих за границей узбеков «Эл».

По некоторой информации, Анвар Алтайли был вынужден покинуть Узбекистан в 1993 году, после ухудшения отношений между Ташкентом и Анкарой, причиной которой стало предоставление Турцией убежища узбекским оппозиционерам.

Последние двадцать лет Анвар Алтайли, являющийся гражданином Турции и Германии, занимается публицистикой.

Его книга под названием «Турки в Большой игре» (Büyük Oyundaki Türk), изданная в 2008 году, вошла в список самых продаваемых книг в Турции.

Источник: https://rus.ozodlik.org