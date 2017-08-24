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Республика Узбекистан

Матери россиянок просят власти помочь дочерям покинуть Сирию и Ирак

24.08.2017 | Новости

Матери россиянок, находящихся вместе со своими детьми в зоне конфликта на Ближнем Востоке, обратились с просьбой к лидерам государств помочь в организации безопасных "коридоров", чтобы покинуть зону боевых действий, сообщила РИА Новости директор автономной некоммерческой организации "Объектив", член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова. 

"Ко мне в офис 22 августа обратились матери, чьи дочери вместе со своими мужьями находятся в Сирии и Ираке. Эти женщины из Чечни, Дагестана, Сочи, Перми. Они попросили у нас помощи, чтобы мы донесли до лидеров мировых держав их просьбу – помочь в организации безопасных "коридоров" для их дочерей с детьми, находящихся в городах, где идут боевые действия", — сказала Саратова. По ее словам, от имени матерей подготовлено письмо с просьбой оказать содействие в этом вопросе и направлено на имя главы МИД России Сергея Лаврова. "Мы очень сожалеем о том, что наши дети оступились и оказались в этих странах. Нашему материнскому горю нет предела… Ни в коей мере вину за случившееся с нашими детьми мы с себя не снимаем и готовы понести любое наказание, также готовы достойно встретить любое решение в отношении наших дочерей, лишь бы спасти наших внуков. Мы готовы содействовать любой деятельности любых органов по возвращению наших детей… Мы призываем к милосердию всех, кто может помочь безвинным детям, ведь они сегодня испытывают все муки ада военного положения…", — говорится в тексте письма.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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