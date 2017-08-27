RSS Контакты
Республика Узбекистан

Курбан айт в Узбекистане будет отмечаться 1 сентября

27.08.2017 | Новости

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Курбан хайита 1 сентября т.г. «Принимая во внимание обращение Управления мусульман Узбекистана о том, что Курбан хайит приходится на 1 сентября пятницу, 1 сентября широко отметить в стране как праздник», — говорится в документе. 

Республиканским фондам «Нуроний», «Махалла» и другим соответствующим ведомствам, общественным организациям поручено организованно и на высоком уровне осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах. Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации рекомендовано широко осветить события, связанные с празднованием Курбан хайита.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама