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Республика Узбекистан

Младшая дочь ислама Каримова Лола покинет пост посла при ЮНЕСКО

29.08.2017 | Новости

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева уйдет с поста постоянного представителя республики при ЮНЕСКО. Об этом она сообщила в понедельник, выступая на международной конференции "Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации" в Самарканде, передает ТАСС. 

"В ближайшем будущем я планирую уйти с должности посла с тем, чтобы сконцентрироваться на семье, моих личных задачах и проектах, реализуемых Фондом Ислама Каримова, а также на других творческих, благотворительных и культурных проектах", - заявила 39-летняя Каримова-Тилляева. Старшая дочь первого президента Узбекистана 45-летняя Гульнара Каримова находится под арестом. В августе 2015 года она была признана виновной в совершении ряда имущественных преступлений, ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы. В отношении Гульнары Каримовой продолжается расследование другого уголовного дела, в рамках которого ей инкриминируются факты завладения чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованного взимания с абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг на $96,5 млн, сокрытие иностранной валюты на сумму $1 млрд 943 млн, другие злоупотребления.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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