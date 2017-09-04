RSS Контакты
Республика Узбекистан

В Узбекистане 16 тысяч человек исключены из «черного» списка

04.09.2017 | Новости

Около 16 тысяч граждан Узбекистана исключены из так называемого списка членов религиозно-экстремистских течений, сообщают местные СМИ. Такие данные были озвучены 1 сентября в ходе встречи президента страны Шавката Мирзиёева с руководством Управления мусульман Узбекистана, местными активистами и представителями государственных и общественных организаций в комплексе Хазрати Имам (Хастимам) в Ташкенте, где создается Центр исламской цивилизации. 

В своей речи на праздновании Дня независимости президент Мирзиёев заявил: «Мы придаем большое значение возвращению к здоровой жизни тех, кто сбился с правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под влияние деструктивных идей и течений. Мы никогда не должны забывать одну жизненную истину: если мы не проявим великодушия к таким людям, считая их «плохими», не протянем им руку помощи, они так и останутся изгоями общества». В конце июля этого года сообщалось о том, что более четырех тысяч мусульман исключены из так называемого «черного списка» силовых структур Узбекистана после того, как группы с участием представителей местных администраций и правоохранительных органов посещали дома находящихся под наблюдением верующих, чтобы «провести с ними беседу».

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

Цитировать | | Код для блога/форума/сайта

URL:
Авторские колонки
Альманах
Ислам в современном мире


Минарет Ислама
Первый российский журнал исламской доктрины

XIII Фаизхановские чтения

Реклама