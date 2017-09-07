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Республика Узбекистан

Ислам Каримов появился на почтовых марках

07.09.2017 | Новости

В Узбекистане выпущены почтовые марки, посвященные первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. 

Выпуск серии почтовых марок, посвященных Исламу Каримову, приурочен к открытию мемориального комплекса на территории дворца «Оксарой» и к открытию памятника первому президенту, сообщается на сайте «Узбекистон почтаси». Напомним, что открытие мемориального комплекса и памятника первому президенту состоялось в Ташкенте накануне Дня независимости 31 августа текущего года. 2 сентября в Узбекистане отметили годовщину смерти Ислама Каримова.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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