Семьи «религиозников» начали получать письма и телеграммы из тюрем

В Узбекистане семьи лиц, осужденных по религиозным мотивам, начали получать письма и телеграммы из колоний. В этих письмах и телеграммах администрации учреждений исполнения наказаний сообщают о дате окончания срока наказания лиц и просят адресатов писем забрать осужденных родственников из тюрем. Об этом «Озодлику» сообщил правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнобиддинов.

По словам андижанского правозащитника Саиджахона Зайнобиддинова, в последнее время несколько семей в Андижане получили письма и телеграммы из колоний:

– С одной из этих семей я пообщался лично. В письме, которое они получили от администрации учреждений исполнения наказаний, сообщается дата окончания срока наказания сына, который отбывал тюремный срок с 2000-го года. В этом письме администрация колонии просит его родителей приехать самим и забрать сына из тюрьмы. 27 сентября этот парень должен вернуться в Андижан. Кроме того, мне сообщили, что в Андижане есть еще несколько таких семей, которые получили письма и телеграммы из колоний, где находятся их близкие, – говорит «Озодлику» правозащитник Саиджахон Зайнобиддинов.

По его словам, в Узбекистане впервые наблюдается, чтобы тюремные власти официально информировали родственников осужденных о дате окончания срока наказания и просили их забрать своих осужденных близких:

– Такого раньше в Узбекистане не было. Я считаю, что послабления осужденным по религиозным мотивам началось после прихода к власти президента Шавката Мирзияева. Мне кажется, что отправляя письма и телеграммы родственникам осужденных по религиозным мотивам, власти хотят продемонстрировать, что политика в отношении верующих меняется в лучшую сторону, – сказал правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнобиддинов.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что узбекские власти начали пересматривать дела мусульман «из черного списка».

Около 16 тысяч граждан Узбекистана из более 17 тысяч, числившихся в списках членов религиозно-экстремистских течений, «вернулись к нормальной жизни», сообщили местные СМИ.

В конце июля этого года «Озодлик» сообщал о том, что спецгруппы с участием представителей махаллинских комитетов, хокимиятов (администраций) и силовых структур посещали дома верующих, занесенных в специальные списки МВД и находящихся под постоянным наблюдением, чтобы провести с ними беседу.

Власти сообщили о принятии конкретных мер по решению социально-бытовых проблем таких граждан. Выделяются кредиты для открытия собственного дела. Порядка 9500 человек уже трудоустроены. Свыше десяти тысяч детей привлечены в разные кружки по науке, искусству, спорту, подготовке к разным профессиям, сообщило интернет-издание Gazeta.uz.

Стоит отметить, что в годы правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова мусульмане в этой стране подвергались преследованию со стороны местных спецслужб. По данным правозащитников, верующих мусульман в узбекских тюрьмах подвергали жестоким пыткам. По их подсчетам, до недавнего времени в тюрьмах страны насчитывалось несколько десятков тысяч граждан, осужденных по религиозным мотивам.

Источник: https://rus.ozodlik.org