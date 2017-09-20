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Республика Узбекистан

Президент Узбекистана поддержал заявление Трампа по Афганистану

20.09.2017 | Новости

Узбекистан поддерживает призыв президента США Дональда Трампа к странам-соседям Афганистана о содействии мирному урегулированию конфликта в этом государстве, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем выступлении на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

"Мы поддерживаем призыв администрации президента США господина Дональда Трампа к государствам-соседям Афганистана содействовать мирному процессу межафганского урегулирования", — заявил Мирзиеев. Глава Узбекистана выразил убежденность в том, что единственный путь к миру в Афганистане — это прямой диалог без предварительных условий между центральным правительством и основными внутриполитическими силами. Мирзиеев считает, что переговоры должны проходить при главенствующей роли народа Афганистана, на его территории и под эгидой ООН. "Мудрый афганский народ в праве сам определять свою судьбу", — отметил глава Узбекистана. Президент сообщил, что Узбекистан и далее будет вносить посильный вклад в развитие Афганистана, в частности, в модернизацию его транспортно-энергетической инфраструктуры и подготовку национальных кадров.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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