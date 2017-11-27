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Республика Узбекистан

В отелях Узбекистана появятся Коран и молитвенный коврик

27.11.2017 | Новости

Во всех отелях Узбекистана будут выставлены религиозные книги, в частности, Коран, а также молитвенные коврики. Об этом сообщают местные СМИ  со ссылкой на Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма. Соответствующие правила начнут действовать с 1 января 2018 года. 

По данным властей, нововведение связано с желанием «создать удобства для выполнения религиозных обрядов гостей, которые посетят Узбекистан». Ожидается, что в гостиницах появится также Библия и Тора, сообщает ИА Ca-news. Несмотря на то, что Конституция Узбекистана гарантирует свободу религии и убеждений, свобода вероисповедания существенно ограничена в стране и находится под жестким контролем властей.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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