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Афганистане задержали полевого командира «ИГ» родом из Узбекистана27.11.2017 | Новости
В афганском городе Шибирган, который находится в провинции Джаузджан, силы безопасности задержали влиятельного полевого командира экстремистской группировки «Исламское государство» Шерзода Анварова. Сообщается, что выходец из Узбекистана руководил 36 боевиками «ИГ».
Представитель администрации афганской провинции Джаузджан Мухаммад Ризо Гаффари сообщил Афганской редакции Радио Свобода, что один из влиятельных узбекских полевых командиров экстремистской группировки «Исламское государство» Шерзод Анваров был задержан в городе Шибирган.
– Шерзод Анваров был одним из лидеров «ИГ» в провинции Джаузджан. Он был задержан правительственными силами в центре города Шибирган. В ходе следствия он признал, что является одним из полевых командиров «ИГ» в Джаузджане. Шерзод Анваров планировал уехать через Шибирган в одну из республик Центральной Азии. Однако, в какую из центральноазиатских стран хотел уехать Анваров, пока не установлено, – сообщил Мухаммад Ризо Гаффари.
По его словам, в провинции Джаузджан находятся несколько полевых командиров «Исламского государства» родом из Афганистана и Узбекистана.
– За деятельность «ИГ» в провинции Джаузджан отвечают афганские полевые командиры Кори Хикмат, Муфти Немат и узбекистанец Шерзод Анваров, которому подчиняются 36 боевиков. Шерзод Анваро – третий задержанный за последнее время боевик «ИГ». Ранее в провинциях Баглан и Санган сотрудниками местной полиции были задержаны еще двое боевиков экстремистской группировки – Муким и Хушмухаммад, – сказал представитель администрации афганской провинции Джаузджан Мухаммад Ризо Гаффари.
Сообщается, что арестованный боевик «ИГ» является уроженцем Бухарской области Узбекистана.
Как сообщил репортер «Озодлика» в Афганистане Алим Кохкан, в настоящее время в провинции Джаузджан одновременно активизировались талибы и боевики «Исламского государства».
Источник: https://rus.ozodlik.org
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