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Республика Узбекистан

Обвиняемый в теракте в Нью-Йорке Саипов не признал вину в суде

29.11.2017 | Новости

Обвиняемый в организации атаки в Нью-Йорке Сайфулло Саипов не признал свою вину в суде, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры южного округа Нью-Йорка. Во вторник 29-летний Саипов предстал в федеральном суде Нью-Йорка на официальном предъявлении обвинения. "Он не признал вину", — заявил представитель ведомства. Следующее появление Саипова в суде запланировано на 23 января 2018 года, сообщает РИА Новости.

Неделю назад большое жюри вынесло Саипову обвинительное заключение из 22 пунктов. В общей сложности Саипову вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГИЛ, а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства. По двум статьям обвинения Саипову может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.В Нью-Йорке 31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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