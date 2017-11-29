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Республика Узбекистан

Узбекистану переданы копии уникальных древнейших рукописей

29.11.2017 | Новости

В Ташкенте 28 ноября начался международный медиа-форум на тему “Перекресток времен: великое наследие прошлого – основа просвещенного будущего”, сообщает УзА.

Важным событием мероприятия стала передача факсимильных копий рукописей, хранящихся в Институте восточных рукописей Академии наук Российской Федерации и Национальной библиотеке Франции. Это копии “Корана из Катта Лангара”, “Миражнамэ”, “Уложения Темура”, “Раузат-ас-Сафа” (Сад чистоты). Эти копии созданы на максимально приближенных к оригиналу типах бумаги с использованием золотого вкрапления, их трудно отличить от подлинных фолиантов, отмечает агентство.

"Эти произведения являются бесценными образцами эпохи Восточного ренессанса, - сказал научный сотрудник Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук Узбекистана Комилжон Рахимов. – “Коран из Катта Лангара” написан в конце VIII века на письменности куфи-хижози. Книга представителя династии Темуридов Хусейна Байкара “Диван Султана Хусейна Байкара” оформлен искусными миниатюрами. В книге историка Мирхонда “Раузат-ас-Сафа” повествуется о пророках, истории правивших на Востоке династий".

Форум организован Национальной ассоциацией электронных СМИ (НАЭСМИ) республики. В его работе приняли участие около 200 местных и зарубежных ученых, экспертов, дипломатов, представителей СМИ из более 20 стран.

 

Источник: http://ca-news.org

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