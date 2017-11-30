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Узбекский имам просит ввести смертную казнь для «хизбутчиков» и «игиловцев»30.11.2017 | Новости
Имам-хатиб ташкентской мечети «Тинчлик» («Мир») Шермурад Тогай, известный своими спорными выступлениями в социальных сетях, выступил с предложением применять смертную казнь в отношении лиц, поддерживающих идеи экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир» и террористической группировки ИГИЛ (организации запрещены в Казахстане). Об этом сообщает centralasian.org.
«В отношении них необходимо применять наказание как в исламских государствах. Нельзя жалеть врагов нашей религии и народа, которые препятствуют развитию. Они привыкли к бесплатной тюрьме, бесплатной еде и бесплатным условиям. От них никому нет пользы», – написал в Facebook'е ташкентский имам-хатиб Шермурад Тогай. Он объяснил, что пришел к такому мнению, думая о спокойствии народа. – Это не правильно, что даже после отмены смертной казни в Узбекистане и той свободы, которая дана народу, они сеют такую смуту! Мы видим, что творится в мире. Они взрывают мечети в Египте, на Синайском полуострове. Даже президент США Трамп говорит, что необходимо назначить смертную казнь парню, который совершил наезд на пешеходов. Я выразил такое мнение, думая о спокойствии народа. Не знаю, кто и как воспринял мое мнение. Решение будет принимать руководство, – сказал Шермурад Тогай, сообщает Ca-news. Вместе с тем ташкентский имам добавил, что написанное в соцсетях является его личным мнением, которое нельзя воспринимать как фетву (в исламском праве заключение, даваемое муфтием – Ред.). Ташкентский имам Шермурад Тогай широко известен своими критическими высказываниями относительно «массовой и западной культуры».
Источник: http://kazislam.kz/ru
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