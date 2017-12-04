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Республика Узбекистан

В Узбекистане ужесточили требования к отправляющимся в хадж

04.12.2017 | Новости

Духовное управление мусульман Узбекистана (ДУМУ) ужесточило требования к желающим отправиться в Мекку для совершения большого паломничества (хаджа), сообщает редакция Азаттыка. В опубликованной 1 декабря новой фетве ДУМУ говорится, что «кандидат на совершение хаджа, помимо тех средств, которые он должен оставить на содержание своих домочадцев перед отъездом в Мекку, должен иметь достаточно денежных средств, необходимых для совершения большого паломничества». 

Кроме того, согласно этой фетве, кандидат на совершение хаджа должен быть «авторитетной личностью в своей махалле и служить примером для всех». «При внесении имени кандидата в список паломников, отправляющихся в хадж, обратить внимание не только на его финансовое положение, но и моральные качества. Он должен быть духовно развитым и выполнять остальные четыре столпа ислама», — говорится в фетве. Как утверждает ДУМУ, в предыдущие годы среди узбекистанских паломников были граждане, материальное состояние и состояние здоровья которых «оставляло желать лучшего». В начале этого года квота на хадж для Узбекистана с численностью населения 32 миллиона человек была увеличена, однако власти запретили повторный хадж — граждане страны, согласно принятым правилам, смогут совершать большое и малое паломничество только один раз в жизни. В этом году хадж совершили семь с половиной тысяч узбекистанцев.

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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