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Республика Узбекистан

Президент Афганистана с официальным визитом прибыл в Узбекистан

05.12.2017 | Новости

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани 4 декабря прибыл с официальным визитом в страну.

В международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова высокого гостя встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба МИДа.

После короткой беседы делегация Афганистана направилась в отведенную для нее резиденцию.

Основные мероприятия визита состоятся 5-6 декабря.

 

Источник: http://ca-news.org

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