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Республика Узбекистан

Мирзиеев: Исход боевиков из Сирии не решает проблему терроризма

08.12.2017 | Новости

Исход боевиков после их поражения в Сирии не решает проблем с террористическими организациями, неизвестно, где они появятся вновь, заявил в четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. "Соседние с Сирией страны говорят о победе над террористами. Хорошо. А дальше что? Куда они (террористы – ред.) дальше пойдут? Неизвестно", — сказал Мирзиеев, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию принятия конституции Узбекистана. 

День Конституции отмечается в Узбекистане 8 декабря и является нерабочим. Глава Узбекистана отметил, что применение в основном силовых методов борьбы с террористами себя не оправдывает, необходимо продолжить работу по раскрытию в молодежной среде истинных целей ислама, который ничего общего не имеет с группами террористов и экстремистов. "Это очень важно для Узбекистана, где 60% населения составляет молодые люди моложе 30 лет", — сообщил Мирзиеев. Президент Узбекистана также заметил, что в стране необходимо обеспечить условия для самореализации молодёжи, которая может попасть под воздействие идеологии радикализма и экстремизма. 

 

Источник: http://kazislam.kz/ru

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