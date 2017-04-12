Ташкентский имам, назвавший «позором» занятие мужчин акушерством, обвинил СМИ в разжигании смуты

Имам-хатиб мечети «Мирзо Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента Рахматуллох Сайфутдинов заявил, что его речь во время пятничной проповеди о том, что он против занятия мужчин акушерством была «неправильно истолкована» прессой, и обвинил некоторые СМИ в разжигании смуты.

Имам-хатиб мечети «Мирзо Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента Рахматуллох Сайфутдинов заявил, что его речь во время пятничной проповеди о том, что он против занятия мужчин акушерством была «неправильно истолкована» прессой, и обвинил некоторые СМИ в разжигании смуты.

Ташкентский имам Рахматуллох Сайфутдинов считает, что некоторые СМИ неправильно истолковали его речь во время пятничной проповеди 31 марта, написав о том, что он якобы вообще запретил мужчинам заниматься гинекологией.

– Во время той проповеди я говорил про акушерство. На самом деле, многие не поняли суть этой проповеди. Нужно девочек обучать акушерству. Роды у женщин должны принимать женщины, а не мужчины. Мужчин должны осматривать врачи-мужчины, а женщин – врачи-женщины. И это не мое требование, это – требование шариата, – говорит имам-хатиб (главный имам) мечети «Мирзо Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента Рахматуллох Сайфутдинов.

Напомним, что во время пятничной проповеди 31 марта этого года 42-летний имам Сайфутдинов призвал узбекских родителей, чтобы те не разрешали своим сыновьям обучаться специальности «акушерство» и «гинекология», так как эта профессия «позорна» для мужчин. Однако после того, как видеозапись с его выступлением была распространена в Интернете, это вызвало дискуссию у пользователей социальных сетей.

Имам Сайфутдинов обвинил Радио «Озодлик» (Узбекскую редакцию Радио «Свобода»), Би-Би-Си и «Голос Америки», написавших о его речи во время мартовской проповеди, в разжигании смуты.

– Они разжигают смуту. В своих материалах они пишут, что «узбекский имам призывает отказаться от мужчин-акушеров». Они преподносят эти материалы русскоязычной аудитории, хотят узнать их мнение. Однако данная моя проповедь не относится к русскоязычной аудитории, – говорит имам Рахматуллох Сайфутдинов.

По его мнению, те, кто оставляет комментарии против его проповеди, являются «нежелательными лицами из Запада».

– Половина мужчин, которые высказались против моей проповеди, это мужчины, которые занимаются акушерством, еще одна половина – «хизбутчики», «ваххабиты», оппозиционеры и нежелательные лица из Запада, которые не могут вернуться на родину. Люди, которые выступают против политики нашего государства, кидают в нас камни, – заявил ташкентский имам Рахматуллох Сайфутдинов.

Репортер «Озодлика» связался по телефону с представителями Комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана, чтобы получить комментарий относительно призывов имама о том, что мужчины не должны заниматься акушерством.

Однако чиновники Комитета отказались комментировать этот вопрос.

Затем наш репортер позвонил в Министерство здравоохранения Узбекистана.

Но сотрудник Минздрава заявил, что этот вопрос могут прокомментировать только в пресс-службе Министерства.

Однако репортеру «Озодлика» так и не удалось связаться по телефону с главой пресс-службы узбекского Минздрава Фуркатом Санаевым.

Лингвист из Узбекистана Фарида Шариф говорит «Озодлику», что обратилась в Министерство здравоохранения Узбекистана с просьбой прокомментировать заявление имама Рахматуллох Сайфутдинова.

– В своем обращении я попросила чиновников Минздрава высказаться по поводу заявлений имама. Потому что, я считаю, что вопросом подготовки кадров для медицинских учреждений должны заниматься государственные органы, – говорит Фарида Шариф.

Она считает, что проповедь ташкентского имама направлена против прав женщин:

– Какое он имеет право требовать не подпускать к женщинам врачей-мужчин? Наши женщины имеют полное право самим выбирать пути сохранения своего здоровья, – говорит нашему радио лингвист из Узбекистана Фарида Шариф.

Конституция Узбекистана обеспечивает отделение церкви (религиозных объединений) от государства.

В 61-й статье Конституции сказано, что «религиозные организации и объединения отделены от государства».

Ученый-психолог и писатель из Узбекистана Махмуд Юлдашев говорит «Озодлику», что разделение врачей по признаку пола является неправильным:

– Когда человек находится между жизнью и смертью, он не смотри на пол врача. Я считаю, что муллы должны заниматься своими религиозными делами и не вмешиваться в светские вопросы. Узбекистан – светское государство. Если они будут совать свой нос в светские вопросы, то придется «подрезать» их носы, то есть ограничить путем применения к ним Основного закона республики. Конституция запрещает при выборе профессии дискриминацию по признаку пола. Следовательно, никто не может запретить, например, мне или кому-то еще стать гинекологом. Человек сам выбирает себе врача и никто не может заставить его выбрать врача, у которого он не хочет наблюдаться, – говорит нашему радио ученый-психолог и писатель из Узбекистана Махмуд Юлдашев.

Стоит отметить, что призывы запретить мужчинам заниматься акушерством звучат в Узбекистане звучат уже далеко не впервые.

В начале 90-х годов прошлого века известный узбекский певец Шерали Джураев, работавший в то время депутатом Олий Кенгаша (парламента), выступил с предложением принимать на работу в родильные дома исключительно женщин. Об этом в своих воспоминаних упоминал проживающий ныне в США узбекский журналист, бывший депутат парламента, Джахангир Маматов.

Источник: http://rus.ozodlik.org