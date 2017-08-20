Заявления Мирзияева нанесли серьезный урон свадебной индустрии

Узбекские свадьбы без европейских танцев 36-летний хореограф Тимур, который до недавнего времени подрабатывал постановкой свадебных номеров для жениха и невесты, вынужден сегодня искать себе другую работу.

Он говорит, что после того, как президент Шавкат Мирзияев призвал узбекистанцев проводить свадьбы без излишнего расточительства, многие рестораны, проводящие свадебные торжества, отказались от его услуг. Несколько клиентов отменили уроки по изучению свадебного вальса, рассказывает репортеру «Озодлика» ташкентский хореограф.

По словам Тимура, за один час обучения жениха и невесты свадебному вальсу или другому зарубежному танцу он получал 50 тысяч сумов. Кроме того, шоу-балет под руководством Тимура выступал на узбекских свадьбах.

– Пока мы с моей группой обслуживаем свадьбы в Шымкенте. Мы ждем, пока в Узбекистане закончится антисвадебная кампания, – говорит хореограф.

В ходе своего визита 11 августа в город Алмалык Ташкентской области президент Мирзияев снова высказался на тему свадеб и привел в пример свадьбы, которые проводятся в Алмалыке.

«На этих свадьбах читают стихи, не танцуют под дискотечную музыку. Слушают песни, понятные для людей. Гости немного танцуют под лирическую музыку, и всё. Больше не будет европейских танцев, дискотек. Пусть танцуют хотя бы немного по нашим традициям, а не в полураздетом виде», – сказал президент страны, говоря о свадьбах, проводимых в городе Алмалыке.

В ходе встречи с представителями творческой интеллигенции 3 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подверг критике проведение пышных свадеб. После этого многие рестораны, занимающиеся проведением свадебных торжеств, были вынуждены внести изменения в свой «репертуар» и «отказаться от многих европейских услуг».

– Первым делом рестораны отказались от европейских номеров в исполнении наших танцоров. Эти танцоры работают в государственных ансамблях. Вот уже два месяца они не получают зарплату, свадьбы помогали им хоть как-то выжить. Но сейчас наших танцоров и этой радости лишили, – говорит «Озодлику» ташкентский хореограф Тимур.

После заявлений президента о необходимости упразднения пышных свадебных церемоний пострадали не только местные танцевальные группы. В беседе с «Озодликом» представитель группы, занимающейся съемкой мини-фильмов – Love Story, говорит, что после заявлений Мирзияева около десяти клиентов отменили свои заказы.

В последние годы на узбекских свадьбах стало довольно модно показывать гостям на свадебном банкете мини-фильм с «любовной историей» молодоженов.

Некоторые узбекистанцы тратят на проведение свадебных торжеств по несколько десятков тысяч долларов США

Некоторые узбекистанцы тратят на проведение свадебных торжеств по несколько десятков тысяч долларов США

Собеседник нашего радио по имени Нигора, свадьба которой состоялась в прошлом году, рассказала нашему репортеру, что заказала на свою свадьбу Love Story за 60 миллионов сумов.

По ее словам, на эту свадьбу ее семья потратила в общей сложности 40 тысяч долларов США.

– Там были декораторы, люди, которые украшали зал живыми цветами, специалисты по освещению помещения, мастера карвинга (мастера по художественной резке овощей и фруктов. – Ред.), мастера, которые вырезали фигуры из льда. Также мою свадьбу обслуживали опытные парикмахеры, швеи и кондитеры. Все они неразделимые компоненты роскошных свадеб, против которых выступает президент. Без них просто невозможно представить свадебное торжество, – говорит Нигора.

Аналогичного мнения придерживается художник и дизайнер одежды Лола Сайфи.

«Я не поняла вчерашний указ прогрессивного президента. Для чего нужно разрушать свадебную индустрию?» – написала на своей странице в Facebook'е Лола Сайфи.

По ее мнению, на сегодняшний день свадебная индустрия – единственный источник дохода для многих узбекистанцев.

В переписке в соцсети с репортером «Озодлика» дизайнер отметила, что многие люди, подрабатывающие на свадьбах состоятельных людей, покупают на заработанные деньги еду, одежду и лекарства для себя и своих близких.

Несбывшаяся мечта по вине президента

Однако некоторые узбекистанцы против заявлений президента о необходимости проведения свадеб со скромным бюджетом.

25-летний парень, который собрался жениться на деньги, заработанные его матерью путем торговли на оптовом рынке «Урикзор» в Ташкенте, говорит, что после заявлений президента Мирзияева об узбекских свадьбах его семья понесла убытки.

– Я вместе с невестой целый месяц посещал курсы по постановке свадебного танца. Кроме того, наша семья заранее заплатила за шоу-балет и съемку мини-фильма Love Story. Мы заказали платья для подруг невесты и декорации. Но теперь всё это отменили. Я обижен на Мирзияева, который помешал проведению моей роскошной свадьбы, – говорит собеседник.

Напомним, что на прошлой неделе в Интернет был выложен рекомендуемый порядок проведения свадеб и других семейных торжеств. Документ появился после заявлений президента Шавката Мирзияева, который подверг критике чрезмерно роскошные свадьбы в Узбекистане.

Теперь во время свадебных торжеств в Узбекистане не рекомендуется вальс жениха и невесты, совместное разрезание торта, бросание букета, а также показ мини-фильма Love Story. Кроме того, число гостей не должно превышать 200–300 человек, на мероприятие «Туй оши» также рекомендуется приглашать не более 200 человек, легковые машины должны быть только для жениха и невесты, также не должна звучать громкая музыка.

Узбекские власти не первый год пытаются взять под контроль проведение свадебных торжеств. Однако жители страны продолжают играть роскошные свадьбы.

Источник: https://rus.ozodi.org