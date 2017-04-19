В Фергане двухвековую мечеть превратили в мебельный цех

Имеющую двухвековую историю мечеть в селе «Кичик бойбучча» в Дангаринском районе Ферганской области превратили в цех по производству мебели. Долгие годы состояние мечети – единственной в этом селе, где проживает более 150 семей, находилось в достаточно плачевном состоянии. Источники говорят, что местные власти в Фергане передают пустующие мечети в пользование малообеспеченным и нуждающимся семьям передает centralasian.org.

Имеющую двухвековую историю мечеть в селе «Кичик бойбучча» в Дангаринском районе Ферганской области превратили в цех по производству мебели. Долгие годы состояние мечети – единственной в этом селе, где проживает более 150 семей, находилось в достаточно плачевном состоянии. Источники говорят, что местные власти в Фергане передают пустующие мечети в пользование малообеспеченным и нуждающимся семьям передает centralasian.org.

Как рассказывает житель села «Кичик бойбучча», власти Дангаринского района передали двухвековую мечеть, которая не действует с 2010 года, одному из местных предпринимателей в качестве жилого помещения.

"Последний раз мы смогли прочитать здесь Хайит-намаз (праздничный намаз) в 2010 году. После этого мечеть закрыли. Ворота мечети были опечатаны, но недавно ее передали одному молодому мебельщику из нашей махалли в качестве жилого помещения. Сейчас там внутри пыль, он открыл внутри мечети цех по производству мебели. Хотя этой мечети практически 200 лет", – говорит местный житель.

По словам проживающего в Дангаринском районе пенсионера Хакимжон-ака, двухвековая мечеть, в которой сейчас действует цех по производству бытовых предметов, являлась единственным молельным домом в селе «Кичик бойбучча»:

"Здесь люди читали намаз. Но после того, как враги под маской верующих устроили взрывы в Ташкенте, эту мечеть решили закрыть. Сейчас местным жителям приходится идти 10-15 километров, чтобы сходить в мечеть в районном центре или другие мечети. Но если сейчас вы скажите им: «Откройте нам мечеть», то они сразу примут нас за врагов и подумают, что мы выступаем против политики властей", – говорит он.

Источник: http://ca-news.org