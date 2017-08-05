Узбекистан запускает проект "Samarkand City"

Одно из основных туристических направлений Узбекистана планирует удвоить число посетителей к 2021 году.

Самарканд был основан в 7 веке до нашей эры и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ближайшие годы в историческом центре города может появиться новая круглосуточная туристическая зона, а также дополнительные отели и рестораны с более высоким качеством обслуживания.

На внедрение недавно принятого правительством плана создания туристической инфраструктуры в Самарканде к 2019 году будет потрачено не менее "39,3 млрд сумов [9,8 млн долларов]", сообщил "Каравансараю" источник в мэрии Самарканда Шохрух Курбанов.

Правительство также планирует дополнительные затраты для сопутствующих проектов, сказал он, добавив при этом, что источники финансирования "будут включать государственные фонды, банковские ссуды и иностранные инвестиции".

В настоящее время принимаются аналогичные меры дляразвития Бухары в качестве туристического направления .

Развитие туризма

Несмотря на наличие в Узбекистане ряда уникальных древних городов с многочисленными памятниками мусульманской истории и архитектуры, их туристический потенциал остается невостребованным, говорят специалисты.

"При наличии таких уникальных ... городов как Самарканд, Бухара, Шахрисабз и Хива, количество туристов в Узбекистане невелико", – сказала "Каравансараю" представитель узбекского туристического агентства «Мюрид-тревел» Екатерина Кан.

"Проблемой являются относительная закрытость страны, трудность получения визы, дороговизна билетов, высокие цены на услуги. Тем не менее, потенциал у нашей страны очень велик", – добавила она.

Одной из основных достопримечательностей для туристов является Самарканд.

"Эстетика Великого Шелкового Пути продолжает притягивать туристов со всего света, готовых на многое, чтобы увидеть древние города, – говорит Екатерина Кан. – Пока еще нельзя говорить о массовом туризме, таком, какой можно увидеть в городах Европы".

Один французский турист рассказывает о сложностях, с которыми ему пришлсь столкнуться в Узбекистане.

"Мне очень понравилось в Узбекистане, но побывать здесь было непросто, – рассказал "Каравансараю" Фредерик Лалли, посетивший Узбекистан в июне этого года. – Нужно обязательно покупать тур [у компании], иначе визу не получить. Жить где угодно тоже нельзя, так как нужно получать регистрацию в гостиницах".

Развитие инфраструктуры

Правительство Узбекистана инвестирует средства в развитие инфраструктуры с целью сделать Самарканд более привлекательным для туристов.

Согласно данным Госкомстата, в 2015 году в Самаркандскую область приехало 142 тысячи туристов, из них почти половина – из-за границы. Статистика за 2016 год еще не подсчитана.

Правительство планирует увеличить эти показатели в 2 раза к 2021 году. Для этого 30 июня было принято постановление "О мерах по ускоренному развитию туристского потенциала города Самарканда и Самаркандской области до 2019 года".

План предусматривает строительство новых гостиниц и развитие туристической инфраструктуры.

"Для туристов будут продуманы развлечения и улучшена система общественного питания, – говорит Курбанов. – Сам город будет благоустроен, в том числе будет обеспечено Wi-Fi покрытие".

Будет проведена рекламная кампания, для туристов введут дополнительные авиа- и железнодорожные рейсы, добавил он.

"Samarkand City"

Главной идеей постановления является создание в историческом центре города туристической зоны Samarkand City. На ее территории будут круглосуточно работать гостиницы, развлекательные и торговые заведения.

"Мы рассчитываем, что к работе в Самарканде проявят интерес как отечественные предприниматели, так и иностранные инвесторы, – сказал Курбанов. – Все бизнесмены, которые будут работать в 'Samarkand city', получат освобождение от большей части налогов, а также всех таможенных платежей за ввозимое оборудование и материалы".

"Я думаю, что эта зона – хороший шанс для малых предпринимателей Самарканда, – сказал "Каравансараю" предприниматель из Самарканда Дильмурод Абдурохмонов. – Благодаря налоговым льготам они смогут безболезненно начать свою работу и создавать рабочие места".

Помимо этого, правительство планирует осуществить проекты и на периферии Самарканда. Например, в махалле "Миронкул" в Самаркандском районе будет создана экотуристическая зона площадью 9,6 гектаров. Она будет создана на средства частного предпринимателя и обойдется в 12 млрд сумов (3 млн долларов).

Источник: http://central.asia-news.com/ru