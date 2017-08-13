Я не говорил отменять свадьбы, - Мирзиёев раскритиковал хокима Ташкента за неверное понимание его слов

Президент Шавкат Мирзиёев подверг критике хокима Ташкента Рахмонбека Усманова на видеоселекторном совещании 9 августа, передает uz24.uz.

Как сообщает kun.uz, руководитель страны обвинил главу города в неверном понимании его слов.

«Я сказал одно предложение, а хоким города на завтрашний день закрыл все рестораны в городе. Сначала создай систему, порядок. Нельзя ли собрать рядом с собой людей, у которых голова работает?», — цитирует издание слова президента.

«Ходит молва, что, оказывается, Мирзиёев сказал отменять свадьбы. Я не говорил, что надо закрывать рестораны, где свадьбы проводятся, а сказал, что надо привести в порядок проведение свадеб», — сказал глава страны.

«Депутаты и председатели махаллей должны посмотреть, подписать, утвердить в городском кенгаше, оповестить народ, дать почитать людям, а потом уже внедрять. А люди типа Усмонова за один день могут вынести решение. Даже сам не читал», — отметил президент.

«Лучше иметь 10 врагов, чем такого друга. Если Усманов хоким города, то другого врага мне не нужно», — добавил Шавкат Мирзиёев.

Вместе с тем глава государства раскритиковал помпезность свадеб, отмечает kun.uz. «Плов делается из 600 кг риса. Лучше бы раздали плов в детские дома», — сказал президент.

Тема излишней расточительности при проведении свадеб поднималась и на встрече Шавката Мирзиёева с творческой интеллигенцией 3 августа.

Источник: http://ca-news.org