В Самарканде по подозрению в связях с «ИГ» задержаны несколько десятков человек

В Ургутском районе Самаркандской области по подозрению в причастности к запрещенной экстремистской организации «Исламское государство» задержаны десятки мигрантов, вернувшихся из заработков в Белгороде. Как сообщил «Озодлику» источник в правоохранительных органах Самарканда, около 50 верующих мусульман были задержаны 14 августа на основании признательных показаний товарищей.

По словам сотрудника правоохранительных органов, пожелавшего остаться неизвестным, вернувшиеся из заработков в России узбекистанцы подозреваются в преступном сговоре с целью оказания материальной поддержки террористической организации «Исламское государство».

– По данному случаю заведено уголовное дело, ведется следствие, – сказал сотрудник правоохранительных органов Самарканда.

Однако родственники задержанных утверждают, что их близкие не имели никакого отношения ни к каким религиозно-экстремистским организациям.

– Среди задержанных парней есть мой родственник. Их задержали за религиозные убеждения, за якобы связи с ИГИЛ. Но они – не верующие. Эти ребята всего лишь работали строителями в Белгороде, – сказала репортеру «Озодлика» на анонимных условиях жительница Ургутского района.

Сирожиддин Маматкулов, один из товарищей задержанных в Самарканде парней, который находится сейчас в Белгороде, говорит нашему радио, что ургутские парни были далеки от религиозного фанатизма.

– Меня сотрудники СНБ прозвали «Мулла Сирож» и выставили главой религиозной группировки. Моя сестра обратилась в органы безопасности с просьбой предоставить ей информацию о причинах задержания парней из Ургута. В СНБ ей заявили: «Причиной их задержания является Мулла Сирож, который готовит в России боевиков». Они сказали моей сестре, что у них есть свидетель, который заявил, что я якобы избивал этих парней и принуждал читать намаз. По их словам, я якобы приказывал чеченцам избивать этих парней и заставлял молиться. Все это клевета. На самом деле, никто из задержанных в Самарканде парней не умеет читать намаз, не знаком с исламом. Из нашего села в Белгород приехали 500 парней, и никто из них, кроме меня, не умеет читать намаз. Я никогда не говорил им, чтобы они молились. Я удивлен, почему они клевещут на меня, – говорит «Озодлику» житель Ургутского района Сирожиддин Маматкулов, проживающий в настоящее время в Белгороде.

По данным правоохранительных органов, в последние годы в Узбекистане участились случаи задержания граждан по обвинению в религиозном экстремизме. Правозащитник из Ташкента. руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов говорит. что в последнее время наблюдается радикализация узбекских трудовых мигрантов, находящихся на заработках в других странах.

– Я не знаю, были ли связаны парни из Ургутского района с «Исламским государством», или нет. Но известно, что среди находящихся в России и Турции узбекских мигрантов много тех, кто симпатизируют радикальным религиозным течениям. Однако наши правоохранительные органы в большинстве случаев задерживают простых верующих, не имеющих радикальных взглядов, а также граждан, которые едут в другие страны исключительно ради заработка. Их обвиняют в причастности к «ИГ», но во многих случаях их вина остается недоказанной, – говорит правозащитник.

Экстремистская группировка «Исламское государство» запрещена во многих странах мира, в том числе в Узбекистане.

Напомним, что в октябре-ноябре прошлого года и в январе этого года ИГНПУ сообщал о задержании сотни жителей Ташкента, Ташкентской области и Ферганской долины. Всем им были предъявлены обвинения в причастности к «ИГ».

Источник: https://rus.ozodlik.org