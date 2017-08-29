Хорезмская милиция задержала около 4 тысяч «бесцельно гулявших» ночью граждан

В ходе проведенного 26-27 августа мероприятия «Тун» («Ночь») с участием сотрудников УВД и прокуратуры Хорезмской области, Хорезмского областного совета Союза молодежи, сотрудников судов, представителей местной администрации и махаллинских посбонов в Хорезмской области были задержаны 3706 человек, которые «бесцельно» гуляли по городу после 9 часов вечера.

Выражение «бесцельно гулявшие» приводится в сообщении УВД Хорезмской области.

Как сообщил «Озодлику» сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана, большая часть задержанных была арестована на сутки, и отпущена после привлечения к штрафу в качестве правонарушителей. С остальными были проведены профилактические беседы, добавил он.

Однако сотрудник пресс-службы МВД не смог уточнить, на основании какого правонарушения «бесцельно гулявшие» граждане были привлечены к административному штрафу.

В разговоре с «Озодликом» адвокат из Ургенча, попросивший не разглашать его имени, заявил, что у сотрудников правоохранительных органов не было законного основания для задержания около 4 тысяч граждан только из-за того, что те гуляли по городу в ночное время.

– Согласно законодательству Узбекистана, «бесцельное уличное гуляние» не считается преступлением или правонарушением. Если только в стране не началась война, и не было объявлено чрезвычайное положение или комендантский час. Любой граждан имеет право в любое время суток гулять по городу с какой-либо целью или бесцельно. Подобным действием милиция и прокуратура Хорезма показали свою правовую безграмотность, – говорит адвокат.

46-летний предприниматель из Ургенча Маткаримов М. – один из 3706 задержанных граждан, который в ночь с 26-го по 27 августа провел в следственном изоляторе хорезмской милиции. В беседе с репортером «Озодлика» он рассказывает, что 26 августа целый день просидел дома, чтобы спастись от жары, а ночью решил прогуляться вдоль канала, но, неожиданно, был задержан сотрудниками милиции.

– Я страдаю от лишнего веса и повышенного артериального давления. Начинаю задыхаться во время бега. Врач рекомендовал мне ежедневно ходить пешком 5-6 километров. Поэтому вечером я вышел на улицу, чтобы пройтись вдоль канала «Кыргыз ёп». Это было примерно в 12 часов ночи. Неожиданно ко мне подъехал милицейский «уазик», меня задержали и увезли в отделение милиции. Ночь я провел на шконке (койке) в СИЗО. Утром состоялся суд, меня оштрафовали и отпустили домой, – рассказывает собеседник.

По его словам, он был привлечен к штрафу «за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции и отсутствие документа, удостоверяющего личность».

Радио Озодлик обратилось за комментарием в УВД Хорезмской области. Чиновник, представившийся заместителем начальника областной милиции, заявил, что на все вопросы нашего репортера ответит представитель пресс-службы УВД Зокир Исмайилов.

Однако Зокир Исмайилов не смог объяснить репортеру «Озодлика», какой именно закон Узбекистана запрещает гражданам «бесцельно гулять в ночное время суток». Он лишь ограничился кратким ответом, сказав следующее: «Хорошие люди не ходят по улице в ночное время».

Ургенчский адвокат расценил действия хорезмской милиции, как правовой беспредел в отношении законопослушных граждан.

– Возьмем, к примеру, того же Маткаримова. Он ведь не был в пьяном состоянии, не нарушал общественный порядок. Он просто ночью вышел на улицу, чтобы прогуляться. Единственная проблема – при себе он не имел паспорта. Хотя и это нельзя назвать проблемой. Если он показался сотрудникам милиции подозрительной личностью, то они должны были пройтись вместе с ним к нему домой и проверить его паспорт. Ведь у этого гражданина было повышенное артериальное давление! А если бы он умер в СИЗО. Кто бы тогда ответил за его смерть, милиция? Все эти действия милиции можно назвать правовым беспределом, – сказал нашему радио адвокат из Ургенча.

Представитель пресс-службы МВД Узбекистана в разговоре с репортером «Озодлика» признал, что сотрудники хорезмской милиции превысили свои полномочия и нарушили права граждан.

– Им не было поручено задерживать граждан. На такой шаг они пошли сами. Они не правильно написали в своем сообщении, назвав задержанных «бесцельно гулявшими». Естественно, что сообщение о задержании почти 4 тысяч человек вызвало беспокойство в обществе. Я надеюсь, что в будущем сотрудники УВД Хорезмской области не будут допускать подобные ошибки. Но с другой стороны, в ту ночь были задержаны четыре человека, находившиеся в розыске, – сообщил «Озодлику» сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана.

Он добавил, что мероприятие «Тун» («Ночь») завершилось 27 августа.

Однако адвокат из Ургенча считает, что задержание четырех лиц, находившихся в розыске, не сможет быть оправданием для незаконного задержания почти 4 тысяч человек.

– Милиция задерживает на улице людей и обвиняет их в том, что они оставили свои дома без присмотра. Где можно увидеть такой примитивный подход? Есть такое выражение «Воспитатель сам должен быть воспитанным». Сотрудники милиции Хорезмской области отбывают наказание «за подделку документов, применение пыток в отношении заключенных, а также за употребление наркотических средств». В прошлом году двое сотрудников милиции Багатского района были осуждены за то, что украли из банка 45 мешков денег. Пусть сначала наши милиционеры изучат основы права, а потом уже задерживают законопослушных граждан, – сказал «Озодлику» адвокат из Ургенча.

Источник: https://rus.ozodlik.org