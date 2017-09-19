На хлопковые поля людей выводят имамы

В ходе селекторного совещания 16 сентября хоким Андижанской области Узбекистана поручил имамам вывести на хлопковые поля группы сборщиков урожая из числа прихожан мечетей и жителей махаллей.

Как рассказал «Озодлику» на анонимных условиях один из имамов из Избасканского района Андижанской области, в селекторном совещании приняли участие имамы, отины (религиозные наставницы), советники по делам религий, председатели махаллей и ряд других местных активистов.

Основной темой селекторного совещания, по словам собеседника, стала мобилизация людей на сбор хлопка. Нам поручили создать группы из 10-15 человек, говорит имам.

– Сегодня уже понедельник, но пока я не призывал никого выйти на сбор хлопка. Никто еще не требовал от меня отчетности, – сказал 18 сентября в разговоре с репортером «Озодлика» андижанский имам.

Он говорит, что ежегодно с началом хлопкоуборочной кампании в Узбекистане местные власти поручают имамам организовать группы сборщиков урожая:

– Как вам известно, в прошлом году из-за траура (имеет ввиду смерть первого президента Узбекистана Ислама Каримова – Ред.) никто не стал интересоваться нами. Но в предыдущие годы мы вывели на хлопковые поля очень много людей, – говорит имам.

Сотрудник хокимията (администрации) Андижанской области, услышав вопрос репортера «Озодлика» о селекторном совещании, посвященном хлопковой кампании, бросил трубку телефона.

Как сообщают нашей редакции пользователи узбекского сегмента социальных сетей, привлечение имамов к организации групп сборщиков урожая хлопка наблюдается и в других регионах Узбекистана.

Вот что говорится в сообщении, отправленном в «Озодлик» из Бахары:

«В Бухаре советник хокима по делам религий поручил местным имамам вывести прихожан мечетей на сбор хлопка. В последнее время имамам поручают очень много дел. Они должны проводить проповеди в махаллях, школах, колледжах, в госорганизациях. Бедные имамы не знают, которое из этих поручений выполнить в первую очередь...».

Напомним, что в предыдущие годы «Озодлик» сообщал о том, что в разгар хлопковой кампании в Узбекистане во время пятничных проповедей имамы призывали прихожан выйти на сбор урожая. Некоторые имамы приравняли сбор хлопка к обязательному в исламе действию. Во многих мечетях страны с прихожан собирали деньги для нужд сборщиков хлопка.

Имамы некоторых сельских мечетей сами выходили на сбор хлопка, сообщали в прошлом году источники нашего радио.

Источник: https://rus.ozodlik.org