Под предлогом борьбы с терроризмом в Ташкенте прошли облавы на неосторожных пешеходов

В столице Узбекистана всего за неделю были оштрафованы 414 пешеходов, сообщает 30 ноября ГУВД Ташкента. Штрафы выписывались в рамках мероприятий «Тозалаш-Антитеррор» («Чистка-Антитеррор») с 20 по 26 ноября.

Согласно статье 138 Кодекса Узбекистана об административной ответственности, размер штрафа может составить от одной трети минимального размера заработной платы до одного МРЗП. С 1 декабря МРЗП составит 172.240 сумов ($21,3) в месяц (сейчас – 149.775 сумов).

В 138-й статье перечислены причины для задержания пешеходов: это «неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах, пользование телефоном, чтение книг или периодических изданий, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудиоматериалов, а также пользование иными электронными средствами, отвлекающими внимание при движении пешеходов по проезжей части, в том числе и по пешеходному переходу».

Всего с 20 по 26 ноября сотрудники Управления безопасности дорожного движения (УБДД) выявили 17.617 нарушений правил дорожного движения, большую часть которых совершили водители. В том числе зарегистрировано 1256 случаев превышения скоростного режима и 549 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора; 156 человек крутили баранку в состоянии алкогольного опьянения, 568 водителей уличены в пользовании мобильным телефоном во время езды.

Фото- и видеокамеры, установленные на перекрестках Ташкента, зафиксировали 2414 правонарушений, включая 616 случаев проезда на «красный свет» и 1798 фактов превышения скоростного режима.

«Тозалаш-Антитеррор» – это восемь мероприятий, которые проводят различные подразделения ГУВД Ташкента: «Паспорт-виза», «Кидирув» («Розыск»), «Орият» («Честь»), «Арсенал», «Хамкор» («Сотрудник»), «Назорат» («Контроль»), «Давомат» («Посещаемость»), «Бумеранг». В частности, в рамках «Орият» выявляются женщины, занимающиеся проституцией, мероприятие «Паспорт-виза» направлено на обнаружение живущих в столице без постоянной прописки или учета по месту жительства, «Давомат» проводится в учебных заведениях.

Мероприятия «Тозалаш-Антитеррор» проходят в Ташкенте с 20 ноября по 25 декабря.

Источник: https://rus.ozodlik.org