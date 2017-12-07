Впервые в истории Узбекистана принят указ о помиловании

В честь 25-й годовщины принятия Конституции Узбекистана президент страны Шавкат Мирзияев подписал указ о помиловании 2700 осужденных. Акт о масштабном и одновременно персональном помиловании, подписанный главой государства, в юридической практике Узбекистана появился впервые.

В Узбекистане принят Указ о помиловании 2 700 осужденных, в том числе об освобождении из колоний по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, которые положительно характеризуются по месту жительства и в учреждениях по исполнению наказания.

Актом о помиловании этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество.

«В отличие от акта об амнистии, перед решением вопроса о помиловании проводится всестороннее и тщательное изучение личности каждого из осужденных, степени общественной опасности, обстоятельств и последствий совершенных ими деяний, возмещения нанесенного ущерба, а также отношения потерпевшей стороны и мнения общественности», – говорится в комментарии к Указу.

Напомним, что 29 сентября этого года президент Мирзияев подписал распоряжение о подготовке материалов о помиловании осужденных в связи с 25-й годовщиной принятия Конституции. В нем отмечалось, что в стране имеются случаи судебной практики, «когда не в полной мере обеспечивается соразмерность наказания степени общественной опасности совершенного деяния, учет характеризующих личность осужденного и смягчающих вину обстоятельств».

Распоряжением была образована специальная комиссия по подготовке материалов о помиловании осужденных, во главе с генеральным прокурором страны, а также рабочие группы по изучению материалов и личности осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания.

Помилование осуществляется президентом. Оно может быть в виде полного или частичного освобождения от основного и неисполненного дополнительного наказания, условно-досрочного освобождения от наказания, замены пожизненного лишения свободы или неотбытой части наказания более мягким наказанием, а также снятия судимости.

До настоящего времени в Узбекистане чуть ли не ежегодно (либо в канун празднования Дня независимости, либо в канун очередной годовщины Конституции) объявляли амнистию. Под действие амнистии, как правило, подпадали женщины, мужчины старше 60 лет, лица, не совершившие преступлений повышенной общественной опасности. Первоначально акты об объявлении амнистии подписывал глава государства, позже это стало прерогативой Сената.

Однако, как пишет Uzmetronom, акт о масштабном и одновременно персональном помиловании, подписанный главой государства, – в юридической практике Узбекистана появился впервые.

Согласно амнистии, объявленной впервые после кончины первого президента Ислама Каримова, в Узбекистане были помилованы около сорока тысяч граждан.

За прошедший год из тюрем были освобождены 14 журналистов, активистов политических партий и правозащитников, в частности, Мухаммад Бекжан, Аъзам Фармонов, Солиджон Абдурахманов, Бобомурод Раззаков, Ганихон Маматхонов, Агзам Тургунов, Рустам Усманов, Самандар Куканов, Эркин Мусаев, Ботирбек Эшкузиев, Бахром Ибрагимов, Даврон Кабилов, Даврон Таджиев и Мухаммад Карабаев.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, в настоящее время в тюрьмах страны остаются еще 12 правозащитников и журналистов.

Источник: https://rus.ozodlik.org